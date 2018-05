Continuar a ler

Quanto ao impasse em torno do treinador, Carlos Pereira espera uma resolução rápida. "Daniel Ramos demonstrou vontade de abraçar um novo projeto, depois de dois anos felizes. É legítimo pensar dessa forma, mas também pensar que o Marítimo formou e colocou esse treinador na montra e quer ser ressarcido pelo que investiu quando apostou nele", notou, reconhecendo "não ser possível prolongar muito mais esta indefinição".



De resto, o dirigente assegura que a próxima época está estruturada. "Quase todo o plantel tem contrato. Haverá 4 ou 5 saídas, que estão mais ou menos preenchidas", confirmou. Quanto ao impasse em torno do treinador, Carlos Pereira espera uma resolução rápida. "Daniel Ramos demonstrou vontade de abraçar um novo projeto, depois de dois anos felizes. É legítimo pensar dessa forma, mas também pensar que o Marítimo formou e colocou esse treinador na montra e quer ser ressarcido pelo que investiu quando apostou nele", notou, reconhecendo "não ser possível prolongar muito mais esta indefinição".De resto, o dirigente assegura que a próxima época está estruturada. "Quase todo o plantel tem contrato. Haverá 4 ou 5 saídas, que estão mais ou menos preenchidas", confirmou.

Carlos Pereira criticou ontem, de forma contundente, o Governo madeirense pelos atrasos nos diversos contratos-programa, que incluem a conclusão dos Barreiros. Uma obra que, acredita, será finalizada na próxima época."Contamos que o Governo Regional honre a sua palavra e cumpra o contrato-programa, que contempla 88 por cento do valor da obra", disse o presidente dos madeirenses ao programa ‘Marítimo na TSF’, lamentando depois o que chama de desigualdade de tratamento nos diversos apoios. "Não queremos ser beneficiados em nada, mas também não queremos ser prejudicados. Fizemos as contas e são à volta de 39 milhões de euros em atraso. É lamentável!", revelou. E foi mais longe: "Se o grande problema se chama Carlos Pereira, é fácil resolver. Se o problema é institucional, então terá de ser a massa humana do Marítimo a resolver."

Autor: Gonçalo Vasconcelos