Carlos Pereira critica incoerência de Rui Alves: «Muda de discurso conforme o vento»

O presidente do Marítimo respondeu às acusações feitas pelo seu homólogo do Nacional em entrevista à RTP-Madeira, acusando Rui Alves de falar conforme sopra o vento.

"Há imagens que valem por mil palavras. Basta recordar os arquivos e os jornais quando ele defendeu que o Marítimo merecia descer de divisão; quando criticou o presidente da Federação, dizendo que Fernando Gomes se preocupasse apenas com o futebol não amador e ficasse quietinho; quando disse que, se o Benfica fosse na frente do campeonato, tudo isto já estaria resolvido,dada a ‘benfiquização’ que se vive no país; ou quando disse que o mundo não se desenvolveu com os carneiros desta vida", salientou Carlos Pereira, frisando depois: "Não se pode ser mau num dia e bonzinho quando nos convém. Mostra incoerência e muda de discurso conforme sopra o vento. As palavras saem-lhe para um lado ou para o outro, conforme os seus interesses", considerou o líder verde-rubro.