Carlos Pereira: «Demos ao Cláudio todas as condições»

Cheirava a chicotada e ela veio mesmo a confirmar-se, de forma oficial, ontem de manhã. Cláudio Braga deixou de ser treinador do Marítimo e ao final do dia presidente e treinador justificaram a rescisão amigável. "O futebol é isto, os resultados ditam estas decisões, mas tudo fizemos para que ela não acontecesse. Tenho de registar a amizade e a empatia criada com o Cláudio [Braga] e o compromisso deste para com o projeto. Mas este tem de continuar", assinalou Carlos Pereira, acrescentando: "Tivemos uma reunião curta e objetiva depois do jogo com o Feirense e registo que ele nunca quis pôr o clube numa posição de fragilidade."

Carlos Pereira não tem dúvidas. "Demos todas as condições ao Cláudio para desenvolver o seu trabalho, mas a bola não entrou. E se, contra o Feirense, a bola tem entrado naquelas duas oportunidades logo no início do jogo, tudo seria diferente. A equipa não teria caído animicamente como caiu", adiantou.

O dirigente assumiu que esta foi uma aposta pessoal. "É evidente que custa e tenho de assumir as minhas responsabilidades. Mas estou de consciência tranquila, pois fazemos aquilo que pensamos que é o melhor para o momento e para a instituição. E voltaria a fazer exatamente a mesma coisa, porque achei que ele tinha condições. Mas o futebol é assim, os resultados é que ditam e fazem rolar cabeças", considerou.

Ninguém acima do clube

Também Cláudio Braga apontou os resultados. "Sempre dei a cara e assumi a responsabilidade. Começámos muito bem a época e chegámos aos 10 pontos, mas estes ficaram como que congelados e a equipa demora a sair desta fase. Para não deixar arrastar, chegámos a esta decisão. Ninguém está acima do clube", comentou o treinador, deixando clara a sua opinião. "A estrutura do Marítimo é muito competente e profissional e tudo fez para me apoiar. Desejo tudo de melhor ao novo treinador e não tenho dúvidas de que esta equipa vai conseguir uma posição cimeira na Liga. Quem desempenha esta função neste clube só pode pensar grande", finalizou.



Treinador com mais currículo



Carlos Pereira ausenta-se hoje da Madeira para tratar do dossiê do novo treinador. Muitos nomes foram aventados durante o dia, mas o presidente dos madeirenses não confirmou nada, nem tão pouco quis revelar o perfil pretendido. Todavia, parece seguro, pelo que apurámos, que a aposta vai para um nome com maior experiência e currículo depois da aposta falhada em Cláudio Braga, descoberto no Fortuna Sittard. "Provavelmente na quarta-feira teremos novo treinador. Português ou estrangeiro? Treinador não tem pátria", referiu.