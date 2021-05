Carlos Pereira desafia oposição

O presidente do Marítimo garante que não está agarrado à liderança do clube. Já com as eleições agendadas para outubro, Carlos Pereira foi taxativo. “Sempre disse que não seria um obstáculo, mas sim uma solução. Se os sócios entenderem que têm soluções para o cargo nem precisam de esperar pela assembleia geral, não precisam de esperar por outubro, podem rapidamente formalizar uma lista. Não estou agarrado ao poder. As eleições podem ser já amanhã, sem problema”, atirou o dirigente, que, depois de ter marcado presença no programa ‘Marítimo na TSF’, foi também entrevistado na RTP Madeira.

Quanto aos objetivos para 2021/22, o dirigente não quer “correr riscos financeiros” para “andar na rua sempre de cabeça levantada”. Carlos Pereira recordou que herdou um clube falido e, por isso, a meta “é sempre a permanência”. Para o presidente do Marítimo, a ilha só tinha a ganhar com “um único clube e não um clube único, pois seis milhões de euros não podem competir com um orçamento de 25”.