Carlos Pereira discorda da decisão do Sporting em reabrir a Academia

A decisão do Sporting em reabrir as portas da Academia não é consensual no âmbito da Liga, que foi informada quinta-feira. O que está em causa não são treinos de conjunto: é permitir aos jogadores utilizarem as instalações para fazerem corrida. Ainda assim, o presidente do Marítimo considera este passo precipitado e até um desrespeito pelo estado de emergência.





"Abriu-se uma janela de oportunidade, que foi aproveitada por aqueles que querem ser mais espertos que os outros. Interpretaram à sua maneira, da forma que quiseram. Nunca é um treino individual, pois há muitas pessoas envolvidas", disse Carlos Pereira à Renascença. "No Marítimo só regressaremos quando terminar o estado de emergência e sob indicação da DGS."