Carlos Pereira disposto a esclarecer sócios

O Marítimo SAD e o CS Marítimo, ambos liderados por Carlos Pereira, emitiram esta terça-feira à noite um comunicado onde mostram total disponibilidade para esclarecer os sócios relativamente à gestão corrente das duas instituíções. Em três pontos, saídos da reunião de direção, os verde-rubros respondem assim às manifestações públicas de associados.No primeiro ponto do comunicado, pode ler-se que SAD e clube "repudiam e negam, frontal e convictamente, as acusações publicamente feitas quanto a aspectos internos da gestão corrente da SAD e do clube, manifestando total disponibilidade para, de forma transparente, prestar todas as informações e disponibilizar todos os elementos que os acionistas e os sócios entendam necessários e adequados ao seu cabal esclarecimento".Os responsáveis pelos madeirenses convidam accionistas e sócios "a comparecerem nas assembleias gerais que serão brevemente convocadas, nos termos legais e estatuários, e nelas participarem ativamente na procura dos esclarecimentos a todas as questões que entendam pertinentes, da mesma forma que sempre o puderam fazer no passado e continuarão a poder fazer no futuro, às quais os órgãos sociais terão todo o gosto em responder".O Marítimo deixa ainda claro "o total compromisso dos órgãos sociais com o actual momento desportivo da equipa de futebol profissional, e o seu foco absoluto em lhe proporcionar a necessária tranquilidade e as condições de trabalho adequadas a ultrapassar um ciclo negativo, exortando os sócios a contribuírem para esse objectivo com o apoio incondicional e abnegado como o prestado no passado sábado e a absterem-se de condutas que em nada servem a união e sucesso do clube".