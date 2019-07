Carlos Pereira ‘fecha’ plantel

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, presenciou o ensaio de ontem frente à seleção do Bahrain, disputado no Parchal, e garantiu que, com a contratação do japonês Daizen Maeda, emprestado pelo Matsumoto Yamaga, "o plantel fica fechado". O líder dos madeirenses abre, contudo, a possibilidade de pequenas alterações: "Depois do estágio no Algarve será feita uma avaliação e equacionaremos alguma alteração que o treinador possa sugerir, sempre com o seguinte princípio: a cada entrada corresponderá sempre uma saída". Fora de hipótese está o recurso a jogadores emprestados: "Não voltaremos a ser barriga de aluguer", garante Carlos Pereira. O Marítimo volta a jogar hoje, defrontando o Lille, nas Ferreiras, a partir das 20 horas.