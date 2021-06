Carlos Pereira: «Há um acordo entre Benfica e o Marítimo por Nuno Santos»

Carlos Pereira, presidente do Marítimo, confirmou esta sexta-feira que o clube insular tem um acordo com o Benfica tendo em vista a contratação de Nuno Santos, médio que na última temporada atuou no Boavista por empréstimo das águias, notícia que já tinha sido avançada por Record. Aproveitando o momento, o líder dos insulares aproveitou ainda para fazer uma outra revelação.

"Há um acordo entre o Benfica e o Marítimo para que o Nuno Santos possa representar o Marítimo nas próximas épocas. Há ainda detalhes a serem limados mas creio que está tudo bem encaminhado para o no início da próxima semana... até vai levar dois em um: quer o Nuno Santos quer o [Bruno] Xadas está tudo muito bem encaminhado para que eles possam representar o Marítimo nas próximas épocas", revelou o presidente maritimista, em declarações aos canais oficiais do clube, no âmbito da apresentação dos reforços Marcos Silva e Henrique Rafael.