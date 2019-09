Carlos Pereira: «Nuno Manta não está a prazo»

Carlos Pereira desvalorizou as críticas que ouviu de um grupo de adeptos, no decorrer e no final do jogo com o Belenenses, e mantém a confiança no técnico Nuno Manta, pelo menos para já. Até porque não gosta de tomar decisões a quente.





"Sinto que ele está com dificuldades e precisará de ser ajudado, o que não significa impor o que quer que seja. Não considero ninguém a prazo, mas, pela qualidade que os nossos jogadores têm, considero que o Marítimo tem de ter os pontos necessários", assinalou o presidente dos madeirenses, que "esperava mais em termos de espetáculo, de equipa e de pontos".