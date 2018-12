Carlos Pereira: «Petit vai introduzir uma agressividade diferente»

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, disse estar confiante de que o novo treinador, Petit, irá conseguir melhorar a posição dos insulares na Liga NOS e abordou a reabertura do mercado de transferências. A equipa 'verde rubra' vive um momento conturbado, em que não vence há mais de três meses, e mudou recentemente o comando técnico, com a saída de Cláudio Braga e entrada do antigo internacional português Petit.

"O início da época não correu tão bem, mas ainda estamos com um terço da I Liga e a tempo de recuperar o que de menos bom fizemos até agora. Temos serenidade, confiamos naqueles que são parte da mola impulsionadora do clube e confiamos que o Petit vai introduzir uma agressividade diferente", disse Carlos Pereira, à margem do almoço do clube da festa da Imaculada Conceição.

O dirigente disse estar "descansado" em relação ao futuro, embora mantenha os níveis de exigência altos, com os olhos postos nos lugares de acesso às competições europeias, mesmo admitindo que a tarefa é mais complicada que no passado.

"Eu tenho sempre de colocar uma fasquia alta ao nosso nível. Em comparação com épocas anteriores, tínhamos mais um clube nas competições europeias, por isso, os clubes têm muita dificuldade em lá chegar. Há clubes com orçamentos muito superiores ao nosso, que não tiveram o investimento que o Marítimo teve nas suas infraestruturas e que poderiam mais facilmente lá chegar que nós", referiu.

Outro assunto que mereceu atenção foi a reabertura do mercado de transferências, que acontece em janeiro. Carlos Pereira não acredita ser necessário fazer alterações ao plantel, mas deixa a decisão para a equipa técnica.

"Estamos a analisar calmamente. Eu acho que o Marítimo tem um plantel bem composto. Precisa é de enquadrar os jogadores e ver se as zonas estão bem compostas. Penso que o Marítimo não precisará [de reforços], mas deixarei para a equipa técnica fazer a avaliação na próxima semana e depois decidirmos se é necessário, ou não, algum reajustamento", comentou.

O Marítimo comemorou o dia da Imaculada Conceição, com ligação especial ao complexo desportivo do clube, situado em Santo António. "É uma festa que é nossa, é da região, porque o Marítimo é o maior clube da região", afirmou Carlos Pereira.