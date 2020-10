Carlos Pereira: «Porto Santo é melhor que as Maldivas»

O Marítimo aproveitou a paragem da Liga para se deslocar até a ilha vizinha de Porto Santo, onde o plantel passou um dia diferente. Depois de treinar na praia, a equipa almoçou e inaugurou mais tarde a 23.ª delegação do clube.

Para o presidente Carlos Pereira, este é também um contributo do Marítimo para a promoção do destino turístico. "Demos a conhecer o Porto Santo a esta equipa, pois grande parte dos jogadores não o conhecia, e viemos trabalhar numa praia maravilhosa, medicinal, que vai ser muito mais visitada depois desta ação promocional", salientou, pormenorizando: "Agradeço à nossa equipa técnica por ter acedido a este nosso pedido e ao Porto Santo por nos receber desta forma. Posso afirmar, pois conheço os dois lados: é melhor o Porto Santo que as Maldivas", frisou.

Vinte e sete jogadores viajaram a bordo do navio Lobo Marinho para Porto Santo, terra que acolheu Lito Vidigal no início da sua carreira de treinador, pois treinou o Porto-santense durante um ano e meio. Facto que o timoneiro verde-rubro fez questão de destacar na sua breve intervenção.

No decorrer do almoço, foram trocadas prendas com o presidente da Câmara de Porto Santo, Idalino Vasconcelos.