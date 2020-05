Carlos Pereira responde a Pinto da Costa: «Não percebo onde está a ofensa...»

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, deixou na RTP-Madeira uma palavra ao homólogo portista, que lhe exigiu um pedido de desculpas por considerar uma "traição" a reunião entre os líderes dos três grandes com os dirigentes da FPF, Liga e o primeiro-ministro.





"Não percebo onde está a ofensa, mas percebo se dá jeito não reunir com o Benfica e com o Sporting, tem todo o direito de o fazer. Não tem é o direito de me usar para não estar em reuniões que foram aconselhadas a serem feitas, porque a posição tomada para a 2ª Liga dá muito jeito à 1ª Liga, mas, infelizmente, não vou ser campeão. Por isso, que me perdoe o meu amigo Jorge Nuno Pinto da Costa, mas vou ser igual ao que sempre fui."