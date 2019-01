Carlos Pereira: «Sempre soube dar a volta»

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, assinou esta sexta-feira um protocolo de cooperação com a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, nos Barreiros, onde deixou algumas palavras de confiança sobre o momento da equipa principal.

"Em 21 anos como presidente, penso que não me tenho dado mal no plano desportivo. E sempre soube dar a volta a estes pequenos percalços", assinalou, numa clara alusão à primeira volta dos verde-rubros, 15.º classificados com apenas 14 pontos. À margem do evento, o dirigente não se alongou em considerações, revelando somente estar bem encaminhada a contratação de um médio-ofensivo de nacionalidade portuguesa.

O acordo com aquele estalecimento de ensino, cuja cerimónia contou com a presença do Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho, além do presidente do Conselho Executivo da escola, Rui Caetano, prevê a reabilitação (já concretizada) da sala de sessões da "Gonçalves Zarco", estágios de alunos da escola no Marítimo e a utilização pelos alunos do campo polivalente do Estádio do Marítimo, bem como do circuito de atletismo. O clube disponilizou-se ainda para colocar um relvado com piso sintético no campo da escola, merecendo o parecer positivo do Governo Regional.