Carlos Pereira ultima entradas e saídas no plantel do Marítimo

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, está a negociar a contratação de quatro jogadores para o plantel. Dois desses alvos estão quase fechados, sendo que os outros dois dossiês estão já em fase adiantada. Quanto a posições, Lito Vidigal pretende dois laterais, um médio e um avançado.





Quanto a saídas, o médio Fabrício está a caminho da Turquia para vestir a camisola do Rizespor, sendo que Rodrigo Pinho tem interessados na Turquia e no Médio Oriente. Ontem, Jorge Correa já correu no relvado.