Charles apela à disciplina

O guarda-redes Charles tem cumprido a quarentena com o rigor e disciplina que se exigem a um futebolista profissional. "Estamos a passar por uma situação atípica em todo o Mundo e o momento é para nos resguardarmos e ter a máxima cautela, pensando no próximo. Da minha parte, tem sido um período de muito treino em casa, trabalhando a parte física, como a equipa técnica tem pedido. É importante manter a disciplina o tempo todo. Acredito que isso nos deixará num bom nível físico para quando regressarmos", assinalou o brasileiro do Marítimo, de 26 anos, em declarações à sua assessoria de imprensa.

Charles anseia pelo regresso à competição. "Torcemos todos para que tudo volte à normalidade. Sem dúvida nenhuma que estamos com muitas saudades do campo e da vida normal no dia a dia", notou.