Charles aprova ideias de Milton

Titular nos últimos três jogos do Marítimo, Charles reconhece que a sua confiança aumentou e acredita que a equipa vai melhorar sob as ordens de Milton Mendes.





"É um treinador experiente, inteligente e que nos tem ajudado muito desde que assumiu. Tem contado com o apoio incondicional do grupo e tenho a certeza de que faremos um grande trabalho juntos", salientou o brasileiro, citado pela assessoria de imprensa. O jogo com o Belenenses SAD é importante para sair do fundo da tabela."Tem uma grande equipa e é comandada pelo nosso antigo míster, Petit, que nos conhece bem. Temos de fazer um jogo sem erros", apontou. Entretanto, Zainadine voltou a treinar com o grupo e deve ter entrada direta no onze, tal como Alipour e Correa. Kerkez e Diego Moreno estão de novo aptos.