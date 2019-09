Charles: «É importante ter um ritmo forte do primeiro ao último minuto»

O Marítimo alcançou uma excelente vitória no reduto do Paços de Ferreira. Agora, perante os seus adeptos, os verde-rubros querem também somar o primeiro triunfo caseiro. O Belenenses SAD mudou recentemente de treinador e não será um adversário fácil, mas o guarda-redes Charles acredita que é possível vencer os lisboetas. "O Belenenses vem à Madeira para tentar somar pontos na nossa casa, sendo por isso, um adversário difícil e que também precisa de vitórias. Vamos procurar ter atenção para sairmos com um triunfo diante os nossos adeptos. É importante ter um ritmo forte do primeiro ao último minuto para conquistarmos os 3 pontos", disse o brasileiro à sua assessoria de comunicação.Após a vitória alcançada em Paços de Ferreira, os homens de Nuno Manta estão moralizados: "O nosso objetivo agora é iniciar uma boa sequência de jogos na Liga, após a vitória conseguida fora na última jornada. Isso nos dá confiança para os próximos jogos. O plantel sabe do seu valor e o quanto ainda pode crescer. Estamos no caminho certo".Por último, Charles elogia o grupo de trabalho e o técnico maritimista, acreditando numa boa temporada. "Temos um óptimo elenco, competitivo e que procura evoluir, mostrando esse crescimento no campo. O trabalho realizado desde a pré-época é muito bom. A tendência é melhorarmos o nosso rendimento nas próximas partidas", finalizou.O exame realizado por Jorge Correa confirmou as piores perspetivas do argentino que saiu do treino mais cedo, ontem, na Camacha. O argentino ressentiu-se de uma lesão contraída frente ao Tondela e que o afastou alguns dias dos treinos, e esta tarde, já não esteve às ordens de Nuno Manta. Também Fábio China é baixa confirmada, pois ainda está em fase de reintegração, efetuando corrida no relvado, após uma lesão contraída ao serviço da equipa B. A equipa madeirense afinou a estratégia para tentar bater o Belenenses SAD, treinando no Caldeirão, à porta fechada. O trio de internacionais, Zainadine, Daizen Maeda e Nanú, já integraram os trabalhos. Amanhã, novo apronto, às 10 horas, no complexo desportivo maritimista, em Santo António.