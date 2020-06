Charles e o golo de Corona: «Acho que ele não queria fazer aquilo»

Desapontado pelo desaire sofrido em casa do FC Porto, o guarda-redes Charles considerou que o Marítimo não merecia ter saído do Dragão derrotado pela forma como atuou no reduto adversário.





"Tivemos uma infelicidade muito grande por sofrermos um golo no início. A lesão da Rúben também não ajudou, mas isso não estraga a imagem que deixámos neste jogo. Tivemos uma carga muito grande em cima do FC Porto, mesmo sabendo da grandeza deles. Penso que o empate seria mais justo, mas não seria uma surpresa se conseguíssemos os três pontos", começou por dizer.Em relação ao golo de Corona, o guardião assume que não foi surpreendido.Não posso dizer que tenha sido apanhado de surpresa, temos de estar à espera de tudo. Acho que ele não queria fazer aquilo, mas parabéns pelo golo."E quanto ao futuro do Marítimo nesta Liga? "Nem tudo está perdido, dependemos de nós e sabemos o trabalho que estamos a fazer. Infelizmente a bola não está a entrar, mas estamos confiantes com o trabalho que estamos a realizar e vamos conseguir o nosso objetivo."