Charles promete Marítimo a surpreender Portimonense

O guarda-redes do Marítimo Charles disse esta sexta-feira que a equipa madeirense vai procurar surpreender o Portimonense, na partida de sábado, no Algarve, da 33.ª e penúltima jornada da Liga NOS."É um adversário muito difícil. Sabemos disso e trabalhámos ao longo da semana toda para tentar surpreendê-los. Quando eles jogam em casa, impõem um ritmo muito forte, mas vamos fazer um grande jogo, à procura dos pontos", afirmou, em declarações à MarítimoTV.Charles está a viver um bom momento de forma, coroado com a segunda distinção consecutiva da Liga para melhor guarda-redes do mês, com os prémios nos meses de março e abril."Eu fico feliz, não só eu, mas toda a equipa. Nós precisamos de todos, até mesmo os que não vão para os jogos, os que ficam no banco", reagiu.A temporada não foi a ideal para os verde rubros, que costumam lutar pelos lugares europeus, mas conseguiram a permanência na Liga NOS na jornada anterior e procuram agora atingir a marca dos 40 pontos."Nós almejávamos coisas maiores, até pela grandeza do Marítimo, mas conseguimos o objetivo principal, que era a manutenção", comentou Charles, que está confiante de que a equipa vai fazer mais de 40 pontos.O Marítimo, 10.º classificado com 39 pontos, visita o Portimonense, 13.º com 36, no sábado, com o apito inicial marcado para as 15h30, com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.