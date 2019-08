Charles quer arrancar Liga a superar o Sporting

Há três anos que o Sporting não vence nos Barreiros – dois empates e uma derrota – e Charles espera prolongar essa marca, entrando assim da melhor forma na Liga, depois do bom arranque oficial, com a vitória obtida em Matosinhos para a Taça da Liga.

"É um jogo importante, pois o Sporting é sempre uma grande equipa, e esperamos ter uma boa estreia no campeonato. Sabemos que vamos enfrentar um grande adversário, de alto nível e que está sempre na luta por títulos. Precisamos de fazer um jogo seguro e com muita intensidade para vencermos e iniciarmos a competição com o pé direito", assinalou o guardião brasileiro, de 25 anos, em declarações à assessoria de imprensa.

A primeira imagem acabou por ser positiva. "Foi uma estreia oficial muito boa contra o Leixões. Estamos felizes pela vitória e o apuramento para a fase de grupos e pelo desempenho que a equipa mostrou. Agora temos de manter o ritmo para continuarmos a subir de produção e a ganhar confiança. O plantel está muito motivado para fazer um grande ano", disse Charles.

Grolli com queixas

Já com Bebeto em pleno e Pelágio a caminho – cumpriu a parte inicial do treino antes de realizar trabalho específico – Nuno Manta retomou ontem a preparação. Douglas Grolli, refira-se, saiu mais cedo devido a queixas musculares e será reavaliado hoje.