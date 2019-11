Charles realça disposição em ajudar José Gomes

O guarda-redes Charles garante que o grupo de trabalho do Marítimo está pronto para ajudar o novo técnico a dar a volta à situação da equipa. "Estamos a dar apoio total ao míster José Gomes. O plantel vai trabalhar imenso para ajudá-lo a fazer um grande trabalho. Vamos lutar para fazer um Marítimo cada vez mais forte e para voltarmos ao caminho das vitórias. Esse é o objetivo de todos nós aqui", assumiu o brasileiro, de 25 anos, em declarações prestadas à sua assessoria de imprensa.

Tempo para trabalhar

A paragem competitiva de duas semanas – recorde-se que os verde-rubros já foram afastados da Taça de Portugal, pelo que não competem no próximo fim de semana – permite ao novo responsável técnico trabalhar a sua ideia de jogo. "Esse período sem compromissos oficiais é muito importante. Estamos a aproveitar ao máximo para evoluir e será importante também para o nosso novo treinador, que poderá trabalhar com o plantel durante um bom tempo", observou, apontando já para a estreia de José Gomes na Luz, no próximo dia 30. "Teremos um desafio grande pela frente. Enfrentar o Benfica é sempre uma missão difícil, mas vamos preparar-nos para isso. Queremos iniciar a nossa recuperação o quanto antes", assinalou Charles.