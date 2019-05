Charles vive o melhor momento da carreira

Charles tem sido pedra fundamental no Marítimo, com exibições de alto nível. O brasileiro não esconde que a época lhe está a correr de feição, mas destaca o apoio que todos lhe dão. "Estou a viver o melhor momento da minha carreira e agradeço muito ao Marítimo por isso. Não seria possível se não tivesse a confiança de todos aqui no clube e dos adeptos, também. Tenho procurado honrar sempre esta camisola. Vou trabalhar para ajudar ainda mais o clube", explicou o guardião, de 25 anos, em declarações à assessoria de imprensa.

Na memória do brasileiro ainda está o triunfo conseguido frente ao Tondela. "Foi muito importante para todos, depois do resultado mau que tivemos com o Benfica. O grupo estava a precisar de uma atuação segura como esta para ganhar confiança. Precisamos de manter esta intensidade para vencermos nas próximas jornadas", disse.

O Marítimo volta a jogar no sábado com o apoio dos seus adeptos, desta feita frente ao Sp. Braga. "É um adversário de altíssimo nível e que vem de uma derrota na Liga. Quer recuperar desse desaire já na visita à nossa casa. Não podemos errar em momento algum durante os 90 minutos para sairmos com mais um triunfo", rematou.

Dois em tratamento

Petit dirigiu ontem uma sessão de trabalho à porta fechada, sem contar com Rúben Ferreira e Gamboa, que fizeram tratamento médico. Já René Santos e Edgar Costa vão estar às ordens do técnico dos insulares.