Charter pode ser a solução para viajar para a Madeira

O calendário do Marítimo, em casa, prevê as receções a V. Setúbal, Gil Vicente, Benfica, Rio Ave e Famalicão e, ao que tudo indica, estes jogos serão mesmo disputados no Estádio dos Barreiros. O único problema que se afigura neste momento é a falta de voos para o Funchal, pois a TAP só está a fazer cinco voos semanais para o Aeroporto Cristiano Ronaldo.

Em junho, a companhia aérea já deve ter uma oferta superior, mas o V. Setúbal terá de ultrapassar este obstáculo. Em cima da mesa está o aluguer de um charter, uma solução mais dispendiosa que o Benfica, por exemplo, utiliza há anos. Resta saber se os sadinos terão a possibilidade de avançar para este cenário, ou se a Liga poderá subsidiar o custo uma vez que se trata de uma situação extraordinária.