China entre os regressos no Marítimo

Julio Velázquez terá de alterar o onze do Marítimo no jogo de quarta-feira com o Rio Ave, por força do castigo de Hermes. O madeirense Fábio China apresenta-se como a solução mais natural para fazer a posição. Zainadine e Bambock voltam de suspensão e também devem entrar na equipa, em especial o moçambicano, habitual titular. De baixa continuam Léo Andrade, Sassá, Beltrame e Milson, este infetado com o Covid-19. A equipa fez ontem treino de recuperação. * g.v.