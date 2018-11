Cláudio Braga despede-se e diz que Marítimo "tudo fez" para o ajudar

O treinador Cláudio Braga,, agradeceu ao presidente do clube, ao plantel e a toda a estrutura do futebol, considerando que tudo fizeram para ajudá-lo nesta sua passagem pela Liga NOS."Quero agradecer ao presidente, Carlos Pereira, ao grupo de trabalho e a toda a estrutura do clube, que fez de tudo para me ajudar e apoiar", disse o treinador deposto, que desejou "boa sorte" a quem lhe suceder, numa curta declaração divulgada no site oficial do clube madeirense.O Marítimo tinha agendado uma conferência de imprensa para terça-feira, na qual deveriam marcar presença Cláudio Braga e Carlos Pereira, mas acabaram ambos por falar hoje apenas na presença da MarítimoTV e RTP-Madeira.Carlos Pereira afirmou que tudo fez para evitar este desfecho. "É com muita mágoa que o vejo partir", afirmou o dirigente, enaltecendo "a relação de amizade que fica".O líder do clube insular, destacou ainda o trabalho desenvolvido" por Cláudio Braga e desejou-lhe felicidades no futuro, admitindo que o técnico "terá sempre a porta aberta".Segue-se agora o processo de escolha do novo treinado e falta ainda saber quem irá orientar a equipa nos treinos e na receção de sábado, frente ao V. Setúbal, da 11.ª jornada da Liga NOS.O Marítimo, que ocupa o 12.º lugar do campeonato, com 10 pontos, não vence desde 2 de setembro, dia em que ganhou no recinto do Aves, por 1-0, em jogo da quarta jornada.Desde então, os insulares somaram 10 jogos sem vencer nas várias competições - oito derrotas e dois empates -, foram afastados da Taça de Portugal e já têm eliminação garantida da Allianz Cup.Cláudio Braga, de 44 anos, cumpria no Marítimo a segunda temporada como técnico principal de um clube português, depois de ter orientado o Santa Clara, em 2014/15.Após a experiência no clube açoriano, o técnico regressou à Holanda, onde tinha treinado as camadas jovens de Sparta Roterdão, PSV Eindhoven e Utrecht, para orientar FC Gravenzande, VV Nieuwerkerk e Fortuna Sittard, que promoveu ao principal escalão, na época passada.