Cláudio Braga já não é treinador do Marítimo. O técnico dos insulares reuniu-se com o presidente do clube, Carlos Pereira, no domingo, após a derrota com o Feirense por 3-0 no jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, tendo chegado a um acordo para uma saída "amigável", segundo o dirigente.Cláudio Braga já não irá orientar o treino da equipa amanhã, dia em que será oficializada a sua saída.Para já, ainda não é conhecida a solução interna para orientar os verde-rubros, nem o nome do próximo técnico.