Cláudio Braga: «Não queremos outra coisa que os três pontos»

O treinador do Marítimo, Cláudio Braga, disse esta quinta-feira que pretende ver a equipa a "assumir o jogo" para derrotar o Desportivo de Chaves na sexta-feira, na partida inaugural da terceira jornada da Liga NOS."Como todos os outros [jogos] em nossa casa, queremos assumir, ter o plano de jogo bem estudado e não é por ser o terceiro jogo que é para ganhar, são todos. Dentro das nossas possibilidades, vamos fazer de tudo para conseguir vencer", destacou na conferência de imprensa de antevisão.O fator casa mereceu importância do técnico, que espera continuar a contar com a ajuda da massa associativa nos Barreiros, depois de o Marítimo ter vencido os dois primeiros jogos oficiais em casa esta época (3-0 ao Mafra, para a Taça da Liga, e 1-0 ao Santa Clara, para o campeonato)."Como é em casa, confiamos que os nossos sócios vão estar atrás da nossa equipa, como já sentimos nos outros jogos em casa, o que é muito importante. Contamos com eles, contamos com uma boa exibição da nossa equipa e não queremos outra coisa que os três pontos", referiu.A partida marca o regresso de Daniel Ramos à Madeira, depois de ter orientado o Marítimo entre 2016 até junho deste ano, mas Cláudio Braga desvalorizou uma possível vantagem do anterior técnico dos 'verde rubros'."Nem vantagem nem desvantagem. Penso que, hoje em dia, a informação chega a todo o lado a nível de tudo o que é o futebol profissional, a informação da equipa, dos jogadores, a forma de jogar. A informação chega muito rapidamente. Não vejo isso como uma preocupação", comentou.No último treino antes do jogo, realizado em Santo António, o extremo Ricardo Valente não marcou presença, o que mereceu atenção na conferência de imprensa."Não acredito que haja problema físico. Não há problema nenhum. É uma questão que estamos a tratar dentro do clube. É uma opção. Nada mais, nada menos. É uma questão nossa", respondeu Cláudio Braga.O Marítimo, 11.º classificado, com três pontos, recebe o Desportivo de Chaves, 12.º, também com três pontos, na sexta-feira, com o apito inicial marcado para as 20h30.