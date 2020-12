Cláudio Winck: «Grupo 'comprou' ideia de Milton Mendes»

A ideia de jogo que Milton Mendes procura implantar no Marítimo é bem diferente da do seu antecessor. O lateral-direito Cláudio Winck mostra-se agradado com o trabalho desenvolvido e acredita que este dará frutos.

"São dois técnicos diferentes. Lito era mais tático, enquanto o Milton (Mendes) vem dando uma dinâmica de posse de bola e um futebol mais ofensivo. Acho que o grupo vem 'comprando' a ideia dele e estamos cada vez a crescer mais", assinalou o brasileiro de 26 anos, citado pela sua assessoria de imprensa, na véspera da visita a Vila do Conde.

Do ponto de vista pessoal, Winck mostra-se integrado na nova realidade. "Estou a cada dia me adaptando mais e espero, ao longo do tempo, ficar cada vez mais confortável.Tenho gostado muito do clube e espero que possa dar muitas alegrias para os adeptos. Fui muito bem recebido e estou feliz nesse novo desafio da minha carreira", salientou.