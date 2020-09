Cláudio Winck negociado pelo Marítimo

O Marítimo está a negociar Cláudio Winck, lateral-direito brasileiro, de 26 anos, que está vinculado ao Vasco. Depois de terem falhado a contratação de Rafael Galhardo – que não conseguiu acertar a rescisão de contrato com o Vasco –, os insulares apontam agora a outro jogador do emblema carioca. Winck termina contrato em dezembro e poderá chegar ao Marítimo apenas com a contrapartida de o Vasco ficar com uma percentagem do passe.

O jogador, refira-se, integrava a equipa da Chapecoense em 2016, quando aconteceu o fatídico acidente de avião, mas não seguiu viagem com a equipa por opção do treinador Caio Júnior.