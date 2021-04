Cláudio Winck: «Queremos conquistar uma sequência de vitórias»

Depois da vitória sobre o Rio Ave, o Marítimo vai procurar hoje, no Bessa, dar continuidade a esse resultado perante um concorrente direto na luta pela permanência. Cláudio Winck está confiante. “É mais um grande desafio e queremos conquistar uma sequência de vitórias, o que será importante para a moral do grupo. Continuamos dedicados no dia a dia e tenho a certeza de que a recompensa virá”, assinalou o lateral-direito brasileiro, citado pela assessoria de imprensa, observando depois: “Todo o grupo tem-se esforçado muito e queremos melhorar a situação do Marítimo na tabela.”

O defesa foi um dos destaques da equipa na última jornada e esteve mesmo perto de marcar o primeiro golo em Portugal. “ É o resultado do trabalho duro que tenho vindo a realizar. Fico muito feliz pelo reconhecimento mas sei que ainda tenho um longo caminho pela frente”, salientou ainda Cláudio Winck.

Julio Velázquez chamou o jovem avançado Jefferson e ainda o regressado Hermes (cumpriu castigo) e deixou Rodrigo Pinho e Tamuzo na Madeira. O último treino realizou-se ontem à tarde, em Avintes.