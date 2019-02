Cléber pensou em sair

Após duas semanas de ausência, Jean Cléber voltou aos treinos do Marítimo, estando assim à disposição de Petit para o jogo com o Belenenses. O médio já explicou os motivos que o afastaram da equipa. "Passei as duas últimas semanas a resolver problemas pessoais e volto cem por cento focado em ajudar o Marítimo a fazer uma grande reta final de temporada", sublinhou o brasileiro, de 28 anos, admitindo que chegou a pensar em deixar os verde-rubros. "Conversámos sobre uma possível saída minha do clube neste momento, mas decidimos que afinal era melhor permanecer. Felizmente tudo está resolvido. Espero estar à disposição já para a partida contra o Belenenses ", afirmou o jogador à sua assessoria de imprensa.

Estando já a trabalhar com os seus colegas, o brasileiro diz-se apto para jogar. "Fisicamente estou bem, focado e muito motivado para voltar a competir. Conversei com o clube e mostrei o meu desejo em voltar bem, com todas as questões resolvidas", concluiu.

Hoje, o técnico maritimista dirige uma sessão de treino à porta fechada, no Caldeirão dos Barreiros, a última antes da viagem para Lisboa.