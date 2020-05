Cley agarra oportunidade

Colocado na lista de dispensas em janeiro, Jhon Cley foi repescado pelo Marítimo e já treina às ordens da equipa técnica liderada por José Gomes. O médio brasileiro, de 26 anos, está determinado em agarrar esta nova oportunidade.

"Estou muito focado e a trabalhar para evoluir e melhorar o meu desempenho com a camisola do Marítimo. Esta experiência no futebol europeu tem sido muito especial para mim, em todos os sentidos, e tenho-me dedicado ao máximo para corresponder à confiança depositada", referiu o jogador, citado pela imprensa brasileira, acreditando que "ainda é possível colocar o Marítimo numa boa classificação".

Entretanto, o grupo concluiu ontem a semana de treinos individualizados e regressa na segunda-feira, dia em que José Gomes termina a quarentena obrigatória.