Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Confiança em sair do inédito último lugar Ex-capitão Carlos Jorge sugere a atitude do jogo com o FC Porto e recorda curta distância pontual





FRAGILIZADO. Milton nas mãos de Carlos Pereira

• Foto: hélder santos