Confirmado: Marítimo vai disputar jogos caseiros na Madeira

O Marítimo já tem a garantia que vai realizar os cinco jogos que lhe faltam no seu estádio, nos Barreiros. O clube recebeu os pareceres positivos da Liga, FPF e Direção-Geral de Saúde, pelo que tem luz verde para utilizar o "caldeirão" nas partidas com o V. Setúbal, Gil Vicente, Benfica, Rio Ave e Famalicão.

O presidente Carlos Pereira ganhou assim a luta que sempre travou para jogar no Estádio do Marítimo, recinto de nível 1 de acordo com os critérios da Liga, mantendo o sonho de no final da época organizar a final da Taça de Portugal entre Benfica e FC Porto. O desafio já foi feito à FPF.