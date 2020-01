Contas aprovadas com lucro de 2 milhões

O Marítimo aprovou o relatório e contas referente à época de 2018/2019, com um resultado positivo de 2 milhões e 89 mil euros. Para este resultado, contribuem os resultados da SAD, que "sobem" ao clube, no montante de 1 milhão e 625 mil euros, tendo-se registado 58 votos a favor e 5 abstenções.

"O resultado reflete o esforço que o clube tem feito no desempenho das suas modalidades, que são 25, e dos seus cerca de 3.000 atletas", assinalou o presidente da Assembleia Geral, Luís Miguel de Sousa, numa reunião muito participada. "Discutiu-se o Marítimo e os sócios intervieram, mostrando que são ativos na defesa dos interesses do clube, da sua importância na comunidade onde está inserida e na responsabilidade que tem enquanto clube formador. Os sócios questionaram, e bem, as opções da direção e o presidente respondeu, num ambiente de grande fervor e de grande unidade, apesar de aqui e ali haver diferenças de opinião", revelou.

O dirigente adiantou ainda outros números: "O Marítimo tem um ativo de 98 milhões de euros e 57 milhões de capitais próprios, pelo que está perfeitamente equilibrado. Isto sem esquecer que o Marítimo SAD emprestou ao Club Sport Marítimo 14 milhões de euros, que estão por pagar, para a remodelação do Estádio dos Barreiros. Valor que retira capacidade à própria SAD para exercer a sua atividade, que é o desporto-espetáculo", juntou ainda Luís Miguel de Sousa, deixando para outra altura a discussão sobre a eventual entrada de investidores externos.

Foram ainda aprovados, por unanimidade e aclamação, 3 galardões de Leões de Ouro, 2 Leões de Prata e 4 Sócios de Mérito.