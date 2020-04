Coronavírus: Jorge Correa receia pelo seu país

Jorge Correa deu uma entrevista à ‘Don Balon’ onde deu conta da forma como a generalidade dos madeirenses tem respeitado a quarentena e mostrou receios pela propagação da Covid-19 no seu país. "As pessoas devem permanecer firmes, ter responsabilidade pelos outros e entender que essa situação, se não for por nós, não será superada. Até que uma vacina seja obtida temos de combater o vírus, ficando em casa e saindo apenas uma pessoa para fazer as compras", frisou.





"Na Argentina, o outono está apenas a começar. Se as pessoas não respeitarem a quarentena, serão quatro meses duros. Deus não permita que isso aconteça", afirmou o médio do Marítimo, numa entrevista onde revelou ter sido convidado a renovar o contrato, que termina no final da próxima época.