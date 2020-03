Coronavírus: José Gomes considera "fundamental" seguir indicações das autoridades

O treinador do Marítimo, José Gomes, afirmou este domingo que a pandemia do Covid-19, um adversário "irreconhecível", será derrotada, mas que, para isso, é "fundamental" seguir as recomendações das autoridades de saúde.

"Temos, agora, um adversário difícil, irreconhecível, que aparece por onde menos se espera. Sabemos que, independentemente do tempo, da duração e da dificuldade, vai passar. É uma certeza. Para que passe com o menor prejuízo, e da melhor forma possível para todos, é fundamental respeitar todas as indicações das autoridades sanitárias", destacou.

A publicação do técnico, na página do Marítimo no Twitter, destaca uma mensagem de esperança, em que todos têm de se unir para conseguir superar o momento complicado, em que a pandemia obrigou à suspensão do futebol e ao estado de emergência.

"Nos momentos mais complicados, sempre soubemos conseguir a união fundamental para ultrapassar os obstáculos que foram aparecendo à nossa frente. Este adversário vai ser debelado. Vamos conseguir, pelo espírito cívico e exemplar que temos demonstrado até agora", desejou José Gomes.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 308 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 morreram. Em Portugal, há 14 mortes e 1.600 infeções confirmadas.