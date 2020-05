Coronavírus: Marítimo realiza novos testes de despistagem

O Marítimo realizou esta segunda-feira uma nova série de testes de despistagem à covid-19, anunciou o clube madeirense, que se prepara para o regresso da Liga NOS.

Tal como aconteceu nos exames anteriores, os testes foram realizados no Estádio do Marítimo e envolveram direção, jogadores e equipa técnica.

O Marítimo, 15.º classificado, com 24 pontos, tem o primeiro jogo após a suspensão do campeonato em 04 de junho, dia em que recebe o Vitória de Setúbal, 12.º, com 28, pelas 19:00, no Funchal.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Bélgica, Escócia e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede na Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 03 de junho.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou quase 345 mil mortos e infetou mais de 5,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 2,1 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.330 pessoas das 30.788 confirmadas como infetadas, e há 17.822 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.