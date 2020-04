Coronavírus: Marítimo solidário com Câmara de Lobos, isolada com cerca sanitária

O Marítimo publicou este domingo uma mensagem de solidariedade para a população da freguesia de Câmara de Lobos, que se encontra isolada desde as 00:00, com uma cerca sanitária, para combater a propagação da covid-19.

"O Club Sport Marítimo mostra-se solidário com a população da freguesia de Câmara de Lobos, local onde, de resto, reside um forte contingente de sócios e adeptos 'verde rubros'", começa por referir a nota, no sítio oficial do clube da I Liga portuguesa de futebol.

A mensagem, assinada pelo presidente do Marítimo, Carlos Pereira, é de esperança para que a situação seja ultrapassada num futuro próximo.

"Na luta, contra este inimigo invisível, a única arma eficaz, para vencer este desafio, é a solidariedade e entreajuda social. Deixo um forte abraço, cheio de garra e solidariedade, a toda a população de Câmara de Lobos, gente trabalhadora e determinada, na certeza de que, em breve, esta nuvem dissipará", deseja, terminando com "Todos Juntos".

O Governo da Madeira determinou, no sábado, o estabelecimento de uma cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos, a partir das 00:00 de domingo, para combater a propagação da covid-19, anunciou o líder do executivo regional, Miguel Albuquerque, que adiantou que a cerca sanitária naquela freguesia, no concelho com o mesmo nome, vai estender-se por um período de 15 dias.

A hipótese já tinha sido admitida antes pelo executivo, depois de se registarem 10 novos casos positivos no concelho, enquanto outras 40 pessoas aguardam os resultados dos respetivos exames laboratoriais.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 160 mil mortos e infetou mais de 2,3 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 518 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 714 pessoas das 20.206 registadas como infetadas.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.