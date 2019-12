Correa e Edgar só em 2020

Jorge Correa e Edgar Costa continuam a recuperar das respetivas lesões e é garantido que só voltam a ser opção para o técnico do Marítimo, José Gomes, no próximo ano. Ambos apontam já para o jogo da 15ª jornada, frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, no regresso do campeonato.

Já afastada da Taça da Liga, a formação madeirense encara agora o jogo com o Penafiel, para fechar 2019. "Queremos vencer e encerrar a nossa participação na competição com um bom desempenho", salientou à sua assessoria o brasileiro Jhon Cley, que voltou a ser opção com o novo treinador. "Todos me têm passado muita confiança e espero continuar a crescer de produção no decorrer desta época", assinalou.