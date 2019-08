Daizen Maeda anda com tradutor no bolso

O internacional japonês Daizen Maeda foi a ‘arma secreta’ que Nuno Manta tinha preparado para surpreender o Sporting, e por pouco não fez mesmo o golo da vitória do Marítimo no último domingo. O avançado de 21 anos, muito rápido e objetivo, tem conquistado adeptos e os próprios colegas de equipa, pelo seu empenho e pelo esforço em integrar-se numa cultura bem diferente da sua. Maeda, cedido pelo Matsumoto Yamaga até o final da época – o Marítimo pode acionar uma cláusula de compra, prevista no contrato, até julho de 2020 – fez questão de adquirir um auxiliar tecnológico para o dia a dia: anda com um tradutor instantâneo de voz portátil a tiracolo. Um dispositivo que trouxe do Japão e lhe permite traduzir rapidamente palavras de japonês para inglês e vice-versa. Consta que tem sido uma preciosa ajuda para o jogador, proporcionando ao mesmo tempo alguns momentos cómicos, visto que não funciona a preceito no que toca à tradução do português. Certo é que o jovem nipónico, que realizou dois jogos na última Copa América e não é um adepto do sushi que se vende no nosso país, vai-se adaptando com essa ajuda tecnológica e, ao mesmo tempo, vai dando um ‘curso’ de japonês ao colega de equipa Marcelinho, um dos seus melhores amigos.