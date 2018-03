Continuar a ler

"Aquilo que nós quisemos foi estarmos unidos, competentes. Mostrar que a união e o trabalho é o nosso caminho e continua a ser a nossa orientação. Nós queremos tranquilidade e trabalhar para poder vencer", acrescentou.Na análise ao jogo, o treinador do Marítimo salientou: "Conseguimos ser eficazes. Acho que com mérito, porque a equipa tem trabalhado do ponto de vista ofensivo, com um registo de qualidade alto. Tem conseguido demonstrar que está num crescente de forma e é demonstrativo também os golos que a equipa tem vindo a conseguir.""Nós terminámos o ano passado em sexto e se o conseguirmos novamente este ano será excelente. No ano passado, o sexto lugar deu [lugar na] Liga Europa. Este ano, não dá. Temos que fazer ainda melhor para superarmos essa meta, que é extremamente difícil. Atingimos o objetivo principal desta época a dez jornadas do fim e, neste momento, perseguimos algo que ainda é possível e isto é positivo. Oito jogos pela frente, muitos pontos em disputa e nós vamos à luta", encerrou daniel Ramos