A continuidade de Daniel Ramos no comando técnico do Marítimo continua incerta. O treinador que conduziu os madeirenses ao 7º lugar da última Liga esteve ontem reunido durante duas horas com o presidente, Carlos Pereira, mostrando-se evasivo à saída. "Vou de consciência tranquila depois de uma época valorizada por todos. A estrutura foi importante, começando pelo presidente", referiu.Em relação à sua continuidade nos Barreiros, Daniel Ramos nada adiantou. "Falámos sobre vários assuntos, esclarecendo o que havia a esclarecer. O presidente sabe as minhas motivações e agora é descansar. A bola está do lado do presidente. Ele sabe o que penso, o que quero e o que acho importante. Tenho contrato, gosto do clube e de estar na Madeira", vincou.Quanto ao dirigente, também não se alongou muito sobre o assunto, salientando apenas que Daniel Ramos "tem contrato com o Marítimo".

Autor: João Manuel Fernandes