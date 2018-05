Muito dificilmente Daniel Ramos vai cumprir o terceiro ano de contrato com o Marítimo. O discurso que proferiu sexta-feira na gala do clube, na qual foi distinguido novamente como técnico do ano, soou claramente a despedida, algo que deverá confirmar-se durante esta semana.

"Estou em período de reflexão. Independentemente do que se passar, e o presidente sabe qual a minha vontade, serei sempre um maritimista", frisou Daniel Ramos, que, segundo o nosso jornal apurou, está mesmo inclinado a deixar a Madeira perante um conjunto de aspetos com os quais não concorda e que abordou na última reunião com o presidente. O treinador, de 47 anos, ainda volta a conversar esta semana com Carlos Pereira, provavelmente no continente, para assentar em definitivo aquilo que os adeptos já adivinhavam nas redes sociais.

Rescisão Entretanto, Fábio Pacheco rescindiu contrato com o Marítimo, que era válido até 2020. O médio-defensivo, de 30 anos, foi afastado do plantel principal em março, após a goleada sofrida na Luz com o Benfica (5-0), e acaba por se desvincular após uma breve passagem pela equipa B, onde nunca chegou a jogar. Recorde-se que Éber Bessa já tinha rescindido, ele que também há muito deixara de entrar nas opções de Daniel Ramos. Luís Martins, Erdem Sen e Ghazaryan não renovam contrato e o guarda-redes Rafael Broetto – que nunca jogou oficialmente – também não deve continuar. Por definir está a situação dos vários jogadores cedidos, nomeadamente Djoussé, Gildo, Marcos Barbeiro, Keita, Seidi e Piqueti.

Autor: Gonçalo Vasconcelos