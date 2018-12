Danny confirma rescisão com o Marítimo: «Não consegui ajudar a equipa»

Danny confirmou que rescindiu o contrato com o Marítimo, cinco meses depois de ter assinado o contrato."Sinto-me triste porque não consegui ajudar a equipa e os meus colegas, como tanto idealizei, para fazer o grupo crescer para um nível alto como, felizmente, estive habituado ao longo da minha carreira. Não me sentia feliz porque, no final de cada jogo, sentia que não tinha sido um bom jogo, apesar de toda a disponibilidade que mostrei sempre em campo. Sempre quis fazer parte da solução e nunca do problema. Pesando tudo isto, senti que era a altura ideal para parar, reflectir e passar os próximos tempos com a minha família que tanto precisa de mim", diz Danny citado no site do Marítimo.Danny refere que aprendeu "bastante com toda a gente" e lamenta: "Infelizmente, não consegui colocar em campo todo o meu valor".O médio acredita que a equipa vai fazer um bom resto de campeonato: "Sempre estive otimista e vou continuar a estar. 2019 será um ano cheio de coisas boas para todos e a equipa vai sair desta situação rapidamente. Infelizmente tudo nos aconteceu e tornou-se difícil reagir a tantas adversidades. Ainda assim, esta pausa para reflexão fez-nos bem e vamos melhorar muito no futuro".