Defesa cipriota Karo está a caminho do Marítimo

Andreas Karo está a caminho do Marítimo. Este defesa cipriota, que jogava nos italianos do Salernitana, pertencia aos quadros da Lazio e deve chegar à Madeira nas próximas horas para se vincular aos verde-rubros.





O jogador foi internacional pelo Chipre 8 vezes, tem 24 anos e, segundo a imprensa italiana e cipriota, a Lazio vai conservar 50 por cento dos seus direitos desportivos, beneficiando assim em caso de futura venda. Tinha contrato com os transalpinos até 2023.O jogador tem 1,90 metros de altura e 77 kgs, e representou enquanto júnior os ingleses do Nottingham Forest. Passou depois pelo futebol do seu país, jogando no Apollon Limassol, Nea Salamis e Pafos FC, antes de assinar pela Lazio. Os romanos cederam-no depois do Salernitana, da Série B, onde atuou durante um ano e meio.Karo é o segundo cipriota a jogar em Portugal, depois de Kyriakou, que representou o Estoril em 2017/18.