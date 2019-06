Dejan Kerkez confirmado como reforço

O Marítimo confirmou esta quarta-feira a contratação do defesa central sérvio Dejan Kerkez, um jogador de 23 anos que aterra nos verderubros proveniente dos sérvios do Spartak Subotica. Kerkez assinou vínculo por uma temporada e já conheceu os cantos à casa madeirense, onde irá começar a trabalhar a 1 de julho juntamente com os seus novos colegas.





Com uma estampa física de impor respeito, mercê dos seus 1,90 metros, Kerkez foi titular indiscutível no Spartak Subotica, disputando 35 jogos, quatro deles na Liga Europa.