Diego Moreno vai ser apresentado no Marítimo

O Marítimo vai apresentar esta tarde mais um reforço para o meio-campo. Trata-se de Diego Moreno, colombiano com 23 anos, que representava o Atlético Huila.





O jogador já se encontra nas instalações do Marítimo, em Santo Antonio, na companhia do seu empresario. É o segundo reforço garantido pelos insulares, depois de Joel, que ja se treinou esta terça-feira com a equipa.