Douglas Grolli antevê "encontro muito difícil" com o Sp. Braga

O defesa do Marítimo Douglas Grolli afirmou esta sexta-feira que o fator casa será importante para o "encontro muito difícil" de sábado, diante do Sp. Braga, da 32.ª jornada da Liga NOS."Vai ser um encontro muito difícil, com uma equipa que luta sempre na parte superior da tabela e que tem muita qualidade, mas, jogando em casa, com o apoio dos nossos adeptos, esperamos fazer um grande jogo", realçou o jogador, em declarações à Marítimo TV.A temporada não tem corrido de feição aos verde rubros, mas o central brasileiro realçou a recente sequência positiva conseguida nos Barreiros, onde o Marítimo soma quatro triunfos seguidos, assinalando que a equipa só pensa em acabar a época da melhor forma."Com o apoio dos adeptos, conseguimos esta recuperação. Este ano foi um pouco atípico, sabemos disso, mas o que nos motiva é procurar terminar bem o campeonato e fazer uma época digna das cores do Marítimo", disse.Aos 29 anos, Douglas Grolli deixou pela primeira vez o Brasil e mudou-se para o futebol português em janeiro, tendo já alinhado em 10 partidas pelo Marítimo, numa adaptação que tem sido fácil."A facilidade de ter o mesmo idioma e de existirem muitos brasileiros ajuda bastante na adaptação, que está a ser muito boa. Estou a gostar muito da ilha, um local muito bonito, em que as pessoas me acolheram bem e estou muito feliz aqui", comentou.O Marítimo, 12.º classificado, com 36 pontos, recebe o Sp. Braga, quarto, com 64, no sábado, com o apito inicial marcado para as 15h30, com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.