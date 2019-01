Douglas Grolli espera aproveitar oportunidade no Marítimo

O defesa brasileiro Douglas Grolli, reforço do Marítimo, disse esta sexta-feira que pretende aproveitar a oportunidade de se estrear no futebol europeu e contribuir para a recuperação do emblema madeirense, 16.º e antepenúltimo na Liga NOS."Estou muito feliz. Esta é uma oportunidade que eu procurava há algum tempo de ingressar na Europa e que o Marítimo me deu. Eu espero aproveitá-la muito bem, fazer grandes jogos e ajudar o Marítimo a recuperar no campeonato", afirmou, em exclusivo à MarítimoTV.O central, de 29 anos, contratado ao Bahia, é a primeira contratação do Marítimo na reabertura do mercado de janeiro e garante que vai dar o máximo para ajudar a equipa neste momento delicado, em que não ganha há 16 jogos, a pior série de sempre."Acho que o trabalho resolve tudo e é uma marca que sempre me acompanhou, ser um jogador muito dedicado. Procurar sempre esforçar-me ao máximo e tenho a certeza de que, juntamente com a equipa, vamos conseguir reverter a situação", vincou.Douglas considera-se um jogador "simples e objetivo" e que procura deixar a sua "marca" com golos em lances de bola parada, até porque "defesa que marca vale sempre mais".Prestes a iniciar a sua primeira experiência fora do Brasil, o antigo jogador de Ponte Preta, Cruzeiro, Londrina, São Caetano, Grêmio e Chapecoense reconhece as diferenças para o futebol europeu."Eu procurei acompanhar sempre (o futebol europeu) e tenho alguns amigos que jogaram aqui também. Sei que o estilo de jogo é diferente do Brasil e espero adaptar-me o mais rápido possível", comentou.